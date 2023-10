Comunità marocchina e parrocchiani di Villa uniti per la pace

Villadossola si prepara ad un'altra iniziativa per la pace, il prossimo 27 ottobre, dopo la preghiera e la fiaccolata del 17 ottobre, organizzata dalla parrocchia. La comunità marocchina e le parrocchie di Villadossola, aderendo all'appello di papa Francesco di implorare da Dio la pace per tutta l'umanità con il digiuno e la preghiera, organizzano un momento di preghiera inter religiosa per invocare la pace. L'iniziativa si terrà al centro museale ex Cinema alle 20.30. Il parroco invita ad essere presenti per chiedere a Dio onnipotente e misericordioso: la pace.