Crevoladossola investe nella sicurezza e potenzia la videosorveglianza

Crevoladossola investe in sicurezza. La giunta comunale ha approvato in questi giorni il progetto di potenziamento della video sorveglianza. Saranno installate in paese tre postazioni di telecamere di ultima generazione in grado di leggere anche le targhe. Saranno installate nei tre varchi di accesso alla città: via valle Vigezzo lungo la provinciale 71, in frazione Oira e lungo via Sempione a Preglia, nei pressi del semaforo. Il progetto è stato cofinanziato dal Ministero dell’Interno.

"Ai 35 mila euro arrivati dal Viminale - spiega il sindaco Giorgio Ferroni - ne abbiamo aggiunti noi altri 15 mila. Questo investimento ci permetterà di coprire le aree di accesso in paese mancanti". Il sistema permette di registrare tutti i passaggi delle autovetture ed è direttamente collegato con le forze dell’ordine.

"Un progetto importante, realizzato grazie alla fattiva collaborazione degli uffici comunali" conclude l’assessore Andrea Cugliandro.