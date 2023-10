Il 27 e 28 ottobre in Ossola saranno tre le aziende che spalancheranno le porte dei loro stabilimenti per "Fabbriche aperte". Si tratta dell'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte e che mira a far conoscere alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali locali.

In Ossola hanno aderito all'evento: le Terme di Crodo, Matia di Anzola d'Ossola e Magistris & Wetzel. Le visite sono gratuite ma è necessaria la prenotazione. Maggiori informazioni sul sito Fabbriche aperte Piemonte.