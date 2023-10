Villadossola, revocata l'ordinanza: l'acqua torna potabile

È stata revocata oggi – lunedì 23 ottobre – l’ordinanza riguardante l’acqua non potabile a Villadossola, emessa nei giorni scorsi dal sindaco Bruno Toscani. Con una nuova ordinanza, il primo cittadino comunica che non è più necessaria la bollitura dell’acqua attinta dagli acquedotti di tutto il territorio comunale per scopi alimentari. L’ASL VCO e Acque Novara VCO hanno eseguito nuovamente le analisi, dalle quali l’acqua risulta nuovamente potabile.