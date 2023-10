I villadossolesi dovranno far bollire l’acqua prima di usarla, Campioni prelevati in alcuni punti del territorio comunale hanno rilevato che non risulta potabile per la presenza di batteri. Il sindaco ha quindi emesso una ordinanza con la quale invita i villadossolesi a far bollire l’acqua ‘’in attesa che la situazione idrica torni alla normalità’’. Il problema riguarda l’acqua attinta per scopi alimentari su tutto il territorio comunale