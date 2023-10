Il Kiwanis domese celebra la Pet Therapy

Giovedì 19 ottobre, all'Hotel Corona di Domodossola, la Club House del Kiwanis Domese ha ospitato una cena conviviale, durante la quale il presidente Vittoria Allegranza ha dato il benvenuto a Gaetano Romano, che fa il suo gradito ritorno tra i soci del sodalizio domese.

La serata ha visto anche la partecipazione di ospiti speciali: Barbara Traficante, istruttrice cinofila, e Francesca Licausi, psicomotricista, entrambe operatrici di Pet Therapy. Durante un interessante momento di intrattenimento, hanno illustrato i numerosi benefici di questa terapia. La Pet Therapy, o terapia assistita dagli animali, sfrutta il contatto con gli animali, in particolare con i cani, per migliorare la salute psicologica e il benessere dei pazienti. Nei contesti ospedalieri, questa terapia complementare aiuta i pazienti a superare le difficoltà legate al ricovero e a sopportare meglio le cure mediche. Presso le case di riposo per anziani, la Pet Therapy offre un'importante esperienza che migliora la qualità della vita degli ospiti.

Inoltre, nelle scuole, permette ai bambini di imparare a relazionarsi correttamente con gli animali e a sviluppare abilità comunicative importanti. Il Kiwanis Domese ha annunciato un evento dedicato alla Pet Therapy in occasione della Giornata Mondiale del Kiwanis. L'evento è aperto a tutti i bambini e alle loro famiglie e si terrà a partire dalle ore 10 di sabato 28 ottobre presso le Scuole Kennedy di Domodossola. Si invita a non portare altri cani, in modo da garantire il corretto svolgimento delle attività legate alla Pet Therapy.