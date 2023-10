Vittorie di coppa per Baveno, Villa e Gravellona

Nella Coppa Italia di Promozione, mercoledì sera al “Galli” il Baveno ha vinto per 2-1 la gara di andata contro la Dufour Varallo di mister Porcu. I valsesiani si erano portati per primi in vantaggio in apertura con la rete di Nobili al 9° minuto, ma gli uomini di Sottini non si sono persi d’animo e hanno rimontato grazie alla rete di Di Leva in chiusura di primo tempo e al sigillo decisivo di Garoni allo scadere. Tutto ancora aperto per il passaggio del turno, gara di ritorno a Roccapietra giovedì 9 novembre.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria si è giocata la quinta giornata dei gironi preliminari, penultimo turno.Anche in questo caso le prossime partite si disputeranno giovedì 9 novembre.

Nel triangolare 3, mercoledì è sceso in campo il Bagnella sul terreno della Serravallese: gli arancioneri non avevano più velleità di classifica e hanno ceduto il passo ai vercellesi, che si contenderanno il passaggio col Comignago nell’ultima gara.

Nel triangolare 2 giovedì sera derby ossolano tra Virtus Villa e Crodo. I tre punti in palio contavano solo per i biancoazzurri, che si sono portati subito in vantaggio all’8° con Pasin; nel finale di partita a segno ancora i ragazzi di Giampaolo con Alberti Violetti all’85°, infine rete della bandiera rossoverde con Ferrari all’89°. Così mister Daoro: “Partita ben giocata da loro, con noi pronti a ripartire. Vista l’importante sfida di domenica con la Pernatese ho preferito tenere a riposo Forni, Chiaravallotti, Sorgente, Martinetti, Stimoli e Giacomotti, è stata comunque l’occasione per dare spazio a qualche giovane che finora ha giocato di meno. Nel complesso è stata una bella partita, corretta ed equilibrata, loro hanno meritato la vittoria”.

La Virtus si giocherà il passaggio del turno nell’ultima gara contro il Piedimulera. Hanno giocato giovedì sera anche Gravellona San Pietro e Vogogna, per il triangolare 1. I tocensi dovevano vincere per agganciare la Cannobiese in testa al girone e non hanno fallito l’occasione, mettendo a segno due gol per tempo con Caretti, Cervini (doppietta) e Bionda. Grazie a questa larga vittoria gli uomini di Agostini affronteranno l’ultima e decisiva partita con la differenza reti favorevole rispetto ai biancorossi di Livorno.

Il riepilogo dei risultati: mercoledì 25 ottobre: Baveno – Dufour Varallo 2 - 1 Serravallese – Bagnella 1 - 0 ; giovedì 26 ottobre: Virtus Villa – Crodo 2 - 1 Gravellona San Pietro – Vogogna 4 - 0