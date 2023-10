Una stagione ricca di appuntamenti per Macugnaga e la Valle Anzasca

Nel corso della stagione autunnale e invernale, Macugnaga e la Valle Anzasca propongono una lunga serie di eventi e appuntamenti imperdibili, che ci accompagnano fino alla fine dell’anno.

Il mese di ottobre si conclude con due feste in programma sabato 28: a Macugnaga, dalle 15.30, la tradizionale castagnata in Piazza Staffa organizzata dalla Scuola Sci Macugnaga, con musica, intrattenimento per i bambini e la cerimonia di premiazione per la migliore “bricia”. Lo stesso giorno a Ceppo Morelli, a partire dalle 10, la festa “Sapori d’autunno” con mercatini, caldarroste e la “Prova del cuoco” aperta a tutti.

Il primo appuntamento di novembre è in programma per sabato 4, con il corso di cesteria di nocciolo presso il Museo Antica Casa Walser di Borca. Il 5 novembre, dalle 9, un’escursione guidata con partenza dalla piazza della chiesa di Ceppo Morelli per scoprire i luoghi più segreti di Macugnaga e dintorni in collaborazione con la naturopata Sonia Gallazzi.

A dicembre, infine, tanti eventi dedicati alle festività natalizie. Il 2 e 3 dicembre i mercatini di Natale di Macugnaga, con lo spettacolo “La regina dei ghiacci” ispirato a “Frozen” all’alpe Bill, con un viaggio in funivia e l’incontro con Babbo Natale. L’8 dicembre, poi, i mercatini dell’Immacolata, sempre a Macugnaga. Nel mese di dicembre, poi, riaprono gli impianti di risalita: le seggiovie Pecetto – Burki – Belvedere e le funivie Stafa – Bill – Passo del Moro.