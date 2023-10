Dopo 5 anni e mezzo la Virtus Villa può tornare al Felino e Franco Poscio

Cala il sipario sulla telenovela del campo sportivo Franco e Felino Poscio. Dal prossimo anno la Virtus Villa, la società storica della città, potrà tornare a contare sul suo terreno di gioco, anche se è ancora incerta la data che vedrà la squadra biancoceleste giocare la sua prima partita dopo anni di ‘esilio’.

La Voluntas Villa, che aveva ricevuto in concessione l’impianto sportivo nel settembre 2018, lascerà lo stadio in anticipo di 3 mesi. Non avendo più la prima squadra, la Voluntas ha accettato la proposta di lasciare lo stadio prima della data prevista, quella del 31 dicembre.

La risoluzione anticipata e consensuale della concessione prevede alcune clausole, anche perché alla stipula del contratto, in fase di gara, la Voluntas Villa, nata solo pochi anni fa, s’era impegnata nella realizzazione di un ulteriore campo di calcio per l’allenamento dei piccoli sportivi oltre alla tinteggiatura dei locali della struttura ed alla manutenzione della stessa.

Ora, secondo un sopralluogo fatto dall’amministrazione comunale ‘’lo stato di conservazione dell’impianto sportivo in generale è da considerarsi sufficiente/normale con necessità di pulizia e sgombero di alcuni locali mentre sono state accertate infiltrazioni d’acqua dalla tribuna soprastante ed il mancato funzionamento della pompa di sollevamento acque meteoriche nel sottopasso, con evidenti ristagni, che collega gli spogliatoi al campo di gioco. Inoltre è auspicabile in futuro procedere con la sostituzione della caldaia’’.

‘’A scomputo dell’intervento previsto nell’offerta tecnica ed a carico dell’attuale concessionario e precisamente il campetto di calcio di allenamento dei piccoli sportivi, non realizzato, il Comune di Villadossola non corrisponderà il contributo annuale di 4.500 euro per il periodo luglio 2022 - luglio 2023, oltre alla quota di 1.875 euro per l’arco temporale agosto – dicembre 2023, per un totale di 6.375 euro’’ si legge nell’accordo transattivo siglato.

La Virtus Villa si sarebbe detta disponibile ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria all’impianto sportivo, esclusi quelli di straordinaria manutenzione che sono a carico del comune.