Questa notte lancette indietro di un’ora

Come ogni anno sta per tornare l’ora solare e come ogni anno ci ritroveremo con buio pesto già alle cinque del pomeriggio. L’ora solare scatterà la notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Fino a marzo avremo giornate più corte e buie (ma la mattina vedremo prima la luce).



L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2024, ossia tra sabato 30 e domenica 31, quando le lancette andranno spostate in avanti.

L’ora legale è una convenzione stabilita oltre un secolo fa per risparmiare prima di tutto energia: la luce solare più a lungo fra pomeriggio e sera permette di utilizzare meno quella elettrica. Dal 2004 al 2022 il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro. Ci sono vantaggi ambientali: 250mila tonnellate di Co 2 in meno nell'atmosfera.