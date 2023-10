Si festeggiano i 100 anni di fondazione della Sezione Ana di Domodossola

Appuntamento la sera del 4 novembre in Collegiata a Domodossola con il concerto dei Congedati del Coro della Brigata Alpina Taurinense. La serata è organizzata per festeggiare i cento anni di fondazione della sezione Ana di Domodossola.

Alla serata, che avrà inizio alle ore 21.00, parteciperà anche il Coro Ana di Domodossola.



Sabato 28 ottobre invece si svolgerà l'annuale festa della Fanfara Alpina ossolana. L'appuntamento è per le 16.30 a Caddo di Crevoladossola per la resa degli Onori al monumento ai Caduti e l'esibizione della Fanfara. Alle 18 ci si sposterà a Varzo per la resa degli Onori al monumento ai Caduti e la visita al cimitero ai musicanti "andati avanti". A seguire la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale e, poi, la cena sociale.