Incendi boschivi, indagine dell'Uncem per capire come vanno prevenzione e gestione dell'emergenza

Uncem in accordo con l'Agenzia per la Coesione territoriale, analizza come stanno funzionando prevenzione degli incendi boschivi in Italia, organizzazione della difesa dei versanti da parte degli Enti locali, gestione dell'emergenza, piani e sistema di Protezione Civile. Ma anche coinvolgimento dei cittadini, partecipazione, ruolo del terzo settore organizzato nelle pratiche antincendio boschivo, impiego di mezzi e strumenti. Lo fa attraverso un questionario, on line, compilabile a questo link: sono 40 milioni di euro previsti dal DL incendi del 2021 già stanziati a 72 aree interne.

Ne devono essere ancora ripartiti 40, da parte del Ministero della Coesione, sempre previsti da quel decreto nato dopo i gravi incendi di quell'estate. Che ci auguriamo vengano celermente assegnati, vista anche l'attenzione per le aree interne e montane segnalata dalla Presidente Meloni nelle scorse ore. Uncem vuole capire su quali basi di dati, informazioni, necessità - collegando protezione civile, prevenzione incendi, gestione forestale - sono stati previsti e montati questi investimenti nei territori - circa mille Comuni complessivi, per 1,2 milioni di abitanti, 18% del territorio italiano - per abbassare il rischio e per aumentare la capacità di risposta operativa.

"Grazie ai dati del questionario - precisano Luca Veltri, che per Uncem coordina il progetto con Emanuela Dutto, e il Presidente Marco Bussone - potremo così impostare attività formativa, informativa, coordinare le azioni, scambiare le buone pratiche, coinvolgere le Istituzioni. Il tema è complesso, delicato, importantissimo. La prevenzione degli incendi boschivi, nel quadro della pianificazione di protezione civile e della valorizzazione del patrimonio forestale, richiede seri approfondimenti culturali, giuridici, burocratici, amministrativi e operativi. Non basta comprare mezzi o costruire piste tagliafuoco. Serve una prevenzione che coinvolga cittadini e terzo settore, tutti formati, con un ruolo forte di regia di Enti locali montani, Comuni insieme".