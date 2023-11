Gli alpini donano una barella alla stazione del Soccorso Alpino di Villa

"La donazione che ha permesso di acquistare una nuova barella è stata, per la nostra stazione, un'occasione importantissima, di cui siamo enormemente grati agli Alpini". Così il capostazione del Soccorso Alpino di Villadossola Massimo Garavini ha introdotto, il 30 ottobre, nella sede di stazione, la serata in cui gli Alpini di Montescheno, Borgomezzavalle, Antrona, Villadossola e Pallanzeno hanno consegnato una nuova barella ai soccorritori. Uno strumento fondamentale per diverse tipologie di operazioni di soccorso, costato 2200 euro. Cifra che gli Alpini avevano raccolto all'interno delle manifestazioni estive.

"La sinergia tra due associazioni come Alpini e Soccorso Alpino nasce dalla comune radice della montagna e si concretizza in un medesimo intento sociale" ha ribadito il vicepresidente del Soccorso Alpino Piemontese Maurizio Tori. La serata ha visto la partecipazione di una rappresentanza delle sezioni degli Alpini coinvolte e dei volontari del Soccorso Alpino.