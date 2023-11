Pacco sospetto in via Terracini, era un ordigno artigianale. Se acceso sarebbe esploso

Si è rivelata fondata la segnalazione arrivata al commissariato domese della Polizia. L'involucro con una miccia notato in via Terracini nel pomeriggio di martedì era un vero e proprio ordigno artigianale.

Lo hanno sequestrato gli agenti della Polizia e gli artificieri giunti sul posto dopo essere stati allertati da una segnalazione.

Il pacco era sul muretto di un'abitazione tra via Terracini e via Ciolina poco distante dal parchetto giochi di via Sant'Antonio. Un ordigno artigianale che se acceso sarebbe potuto esplodere.

Fortunatamente non è stato così. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere in sicurezza l'area e sequestrare l'ordigno rudimentale, in un orario nel quale sono moltissimi i ragazzini e i bambini che transitano dalla via vista la vicinanza di due scuole.

Sul fatto indaga la Polizia domese che probabilmente potrà avvalersi delle telecamere di video sorveglianza presenti sia al parchetto, sia nei pressi della vicina scuola media Floreanini.