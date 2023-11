Pacco sospetto in via Terracini, intervengono gli artificieri

Allarme bomba in via Terracini a Domodossola. La Polizia domese è stata chiamata per la presenza di un pacco sospetto sul muretto di una recinzione di una casa all'angolo con via Ciolina. Gli agenti giunti sul posto hanno delimitato la zona in attesa dell'arrivo degli artificieri. Non si sa al momento se si tratti di un pacco esplosivo con una miccia o di uno scherzo di cattivo gusto di Halloween.