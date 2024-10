Un concerto benefico per sostenere la ricerca oncologica

La delegazione di Domodossola della Fondazione Veronesi, guidata da Paola Daniela Borri, organizza un concerto benefico a sostegno della ricerca scientifica in campo oncologico.

Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21, al teatro “La Fabbrica” di Villadossola, andrà in scena lo spettacolo “Canzoni senza tempo” con la partecipazione del Coro Blu di Bani, e delle cantanti Laura e Ornella Miserocchi. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Villadossola, mira a raccogliere fondi per finanziare un ricercatore impegnato nello sviluppo di nuove terapie contro il cancro. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il negozio “Plastic Gomma”, in Via Marconi 1, a Domodossola.