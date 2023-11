Una festa di Halloween divertente a Rumianca

Domenica 29 ottobre il Comitato San Giovanni in collaborazione con il circolo di Rumianca ha organizzato Halloween nella frazione. Il pomeriggio è iniziato con il trucca bimbi e la manifestazione ha visto la partecipazione di più di 100 bambini che accompagnati dai loro genitori e dalle streghe del Crup sono partiti per il giro della frazione, dopo essersi iscritti ed aver ricevuto un gadget contente la storia delle streghe del Crup, per passare davanti alle case del paese a chiedere “dolcetto o scherzetto” dove hanno ricevuto dolci oltre alla baby dance.

Terminato il tutto ai bambini è stato offerto un merenda halloween. Successivamente è avvenuta la distribuzione di polenta gorgonzola salamino ed alla sera vi è stata la cena con polenta e spezzatino. L'organizzazione è soddisfatta della risposta di affluenza avuta e di aver fatto visitare una parte del paesee colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e coloro che hanno ideato e realizzato l’evento partendo dalle donne e dai giovani del gruppo.