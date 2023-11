Premio alle eccellenze sanitarie pubbliche e private, Asl Vco tra le 23 finaliste

Alla selezione hanno partecipato 92 aziende sanitarie da tutta Italia con 222 progetti. Di queste, soltanto 23 sono arrivate in finale. La giuria altamente qualificata e il Comitato Scientifico hanno tempo fino al 16 novembre per decretare chi salirà sul podio, data in cui saranno proclamati i vincitori in una serata dedicata al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Con la sesta edizione del “Lean Healthcare Award” è arrivata una nuova spinta all’innovazione e alla creatività grazie alle Aziende Sanitarie pubbliche e private che hanno già dimostrato con i progetti in gara di aver contribuito a rafforzare il sistema sanitario e, più in generale, a rimodellare e innovare i processi nel mondo dell’healthcare.

Sanità non è sempre sinonimo di inefficienza, esiste anche una sanità pensata a misura di paziente e di personale sanitario.

Tra le Asl selezionate per la finale è presente anche l’Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola. L’Asl Vco ha presentato il progetto: “LEAN: per l’informatizzazione del percorso chirurgico e la programmazione della riduzione delle liste d’attesa.”

Il LEAN Organization è un cambiamento orientato alla centralità del paziente ottimizzando i processi di creazione del valore e di gestione, aumentando l’efficacia dei processi di innovazione e sviluppo, ma anche stimolo per una vera e propria rivoluzione culturale manageriale senza la quale le prestazioni non sarebbero sostenibili nel tempo. Il progetto costituisce il prodotto finale della formazione sulla Metodologia Lean, che è stata messa in atto in Asl Vco nell’anno 2022/2023 e che ha fornito gli strumenti di comprensione di questo metodo, di facile applicabilità che consente di snellire i percorsi clinici, ottimizzando le diverse fasi ed abbattendo gli sprechi. Tale progetto è stato fortemente voluto dalla Direzione Generale e ha coinvolto un gruppo di Professionisti sanitari operanti nella Asl Vco, che hanno mostrato abilità di adattamento organizzativo, durante la fase pandemica.

L’equipe coinvolta nel progetto è composta da: medici chirurghi, ginecologi, oculisti, urologi e ortopedici; coordinatori infermieristici delle sale peratorie, del pre-ricovero e del dipartimento chirurgico: dirigente della Direzione Sanitaria Ospedaliera; Dirigente della Direzione delle Professioni Sanitarie.

Obiettivi del progetto sono l’informatizzazione del percorso chirurgico di un paziente, con conseguente miglioramento della gestione e riduzione delle liste di attesa. Il percorso chirurgico è stato analizzato in ogni sua parte da un gruppo multidisciplinare di sanitari, grazie ad un armonico lavoro di squadra, con importanti risultati. La digitalizzazione del percorso chirurgico, l’ottimizzazione del pre-ricovero e la riorganizzazione delle liste di attesa secondo classi di priorità, il miglioramento dei tempi di trasferimento del paziente in sala operatoria dai Reparti Chirurgici e l’organizzazione della formazione dei sanitari coinvolti per acquisire competenze specialistiche ed avanzate, sono gli obiettivi prefissati dal progetto.

Gli sforzi e l’impegno mostrati, si allineano alla mission aziendale in cui al centro si pone il paziente con i suoi bisogni, in un’ottica di umanizzazione delle cure.

Ecco le aziende sanitarie e ospedaliere che si contenderanno i premi delle varie categorie del Lean Healthcare Award 2023: Azienda USL di Bologna; IRCCS AOU - Policlinico Sant'Orsola Bologna; Azienda Usl Toscana Sud Est; ASL Salerno; Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano; Azienda Sociosanitaria Ligure N.4; ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano; IRCCS Policlinico San Donato Milano; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Roma; Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo; Fondazione Monasterio Pisa; Fondazione Policlinico Tor Vergata Roma; ASL Napoli 1 Centro; ASL 3 Nuoro; Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea Roma; ASL Verbano-Cusio-Ossola; Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Policlinico Umberto I Roma; ASL Roma 1; Kinetika Sardegna srl; ASST Bergamo Ovest; AUSL Romagna.