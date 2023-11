"Basta ne abbiamo le palle piene". Tanza chiude per un sabato Trocadero e Alice

Per colpa di qualche testa calda niente discoteca per i giovani ossolani sabato sera. Tiziano Tanza Tanzarella ha decisio che sabato 4 novembre Trocadero e Alice rimarranno chiusi. "Visti gli ultimi eventi, a prescindere dai provvedimenti che eventualmente gli organi preposti decideranno di adottare, sabato 4 il Troca e l'Alice rimarranno chiusi" scrive il titolare della discoteca domese sul suo profilo Facebook.

Una decisione che arriva a pochi giorni dall'ultimo episodio che ha visto come protagonista un minore armato di un coltellino. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale a Novara, ma prima aveva fertito, fortunatamente in maniera lieve altre tre persone. Un fatto di cronaca che ha scosso la città e che ancora non si sa se avrà delle ripercussioni sul locale. Le autorità potrebero infatti prendere provvedimenti nei confronti della discoteca, anche se l'accoltellamento è avvenuto nel parcheggio.

Tanzarella ha però preso la decisione di non aprire. "Tutti coloro che vogliono solo divertirsi, il mio formidabile staff ed io ne abbiamo le palle piene" ha scritto su Facebook.