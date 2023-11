Continua la stagione concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Secondo appuntamento con la rassegna “Concerti d’autunno 2023” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Domenica 5 novembre, nell’ambito della stagione artistica 2023, l’ensemble – in collaborazione con l’Istituto della Carità – PP. Rosminiani e la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso – “Dixit Maria ad angelum – La devozione mariana: tempi e luoghi del mistero”, in scena alle ore 18.30 nel santuario della Madonna della Neve di Domodossola.

Il concerto vede protagonista l’ensemble vocale Concentus Noe diretto da Maria Elena Mazzella, che esegue musiche mariane per coro a cappella da quattro a otto voci di autori dal rinascimento al XX secolo.

Il Concentus Noe è un gruppo corale nato nel 2022 sul Lago d’Orta per iniziativa di Maria Elena Mazzella. Raccoglie le esperienze di musicisti professionisti e validi semiprofessionisti, tra cui pianisti, organisti e clavicembalisti, cantanti e direttori di coro, che operano e hanno operato in diverse realtà corali e musicali e in conservatori italiani ed esteri. Si è esibito in Italia e in Svizzera con un repertorio sacro, eseguito durante la liturgia. I prossimi impegni del gruppo comprendono l’esecuzione di musiche di Palestrina, Orlando di Lasso, Bach, Purcell, Mendelssohn e di compositori coevi.

Maria Elena Mazzella è diplomata in pianoforte e in musica corale e direzione di coro, ha successivamente conseguito il diploma del Corso superiore di direzione corale e il biennio superiore specialistico in musica antica. Ha studiato musica sacra e canto gregoriano. Ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, fondato e diretto numerosi gruppi corali e vocali con cui ha svolto attività concertistica, tra cui il coro polifonico Le Voci del Mesma, il coro di voci bianche Crescendo, il coro di voci bianche del Conservatorio di Ferrara, l’ensemble Novel canto, il coro femminile Sicut rosa e recentemente il gruppo vocale Concentus Noe. Ha lavorato come vocalista, direttrice e compositrice presso diversi gruppi vocali e accademie corali e teatrali, tra cui l’Accademia corale Vittore Veneziani di Ferrara (2015-21) ed Elysium Chorus di Milano (2019-22). Ha tenuto corsi di vocalità e didattica corale in tutta Italia. È docente di direzione di coro e composizione corale al conservatorio G. Verdi di Milano.

L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Naturale Speciale Regionale del S. Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice e dalla Città di Domodossola, con la Fondazione Comunitaria del VCO e la Fondazione CRT.