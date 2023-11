Via alla 31esima Sagra Mele Miele di Baceno: il programma

Il 4 e il 5 novembre torna la Sagra Mele Miele di Baceno. Un appuntamento storico per il territorio ossolano, che nel 2023 giunge alla sua trentunesima edizione.

Il programma ha inizio già il 3 novembre, con la serata “Aspettando la sagra”. Appuntamento alle ore 21.00 con il concerto di Sunset Strip Cafè presso la chiesa monumentale di San Gaudenzio; si tratta di una serata di musica folk americana, con chitarra, contrabbasso e voci. A seguire, vin brulè offerto dal Gruppo Alpini di Baceno.

La sagra viene ufficialmente inaugurata sabato 4 novembre: l’apertura è prevista per le 9.30, con il percorso degli espositori gastronomici e artigianali per le vie del paese. Alle ore 11.00 l’inaugurazione con il saluto delle autorità presso le scuole medie; nella struttura coperta del piazzale delle scuole, dalle 12.00, il pranzo. Nel pomeriggio, dalle 14.00, vengono servite le “frittelle della sagra” a cura dell’istituto alberghiero Rosmini di Domodossola, mentre alle 14.30 la presentazione della mostra “La via dell’Abate. Da Baceno a Disentis”, a cura di Enrico Rizzi, presso la veranda del bar Isotta.

Alle 15.30 la castagnata nel piazzale delle scuole, a cura degli alpini di Baceno; alla stessa ora, nella sala multimediale delle scuole medie, la tavola rotonda “Donne e montagna: storie di passione, impegno e creatività”. Alle 17.00, nella stessa sala, “Ridiamo con gusto” a cura della Compagnia TNT – Teatro Nuovi Talenti. Dalle 19.00 la cena viene servita nel piazzale delle scuole. Alle 20.30 “Micromeraviglie, performance visiva e musicale”, spettacolo a cura di Mischa Crumbach e David Elsig nella sala multimediale delle scuole. Infine, dalle 21.30 nel piazzale il dj set.

Programma ricco anche per domenica 5 novembre. Si riparte alle 9.30 con gli stand degli hobbisti per le vie del paese. Alle 11, nella sala multimediale delle scuole medie, la presentazione del progetto "DiscoverBaceno" con i suoi ideatori, Michele Scaciga e Andrea Dallapina. Alle 12 il pranzo, seguito alle 14 dalle “frittelle della sagra” a cura dell’istituto alberghiero Rosmini di Domodossola. Alle 14.30 l’esibizione itinerante dell’Antigo Brass Band; alle 14.45 la presentazione del libro “Vegetali selvatici commestibili” di Giancarlo Fantini. Alle 15.30 la castagnata seguita, alle 16.30, dalla tavola rotonda “Montagna, passione da vivere: sfide e opportunità”.

In più, durante il weekend sono in programma visite guidate a Baceno e dintorni con la con guida GEA Piemonte Veronica Lavazza e alla centrale idroelettrica di Verampio a cura dell’Ente Parco Veglia Devero. Sabato dalle 14.00 alle 16.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 la visita guidata alla chiesa di San Gaudenzio a cura dei bambini delle scuole di Baceno.