Il fotografo ossolano Federico Manoni inaugura una mostra personale

Sabato 4 novembre, al Domocentro, si inaugura l’esposizione fotografica di Federico Manoni, fotografo ossolano.

I suoi scatti fanno parte di un più ampio progetto fotografico che si concentra sulle persone e sui loro sguardi, dando così vita ad una serie di ritratti intensi e profondi. Tutte le fotografie sono state scattate da Manoni nel mese di marzo in Etiopia, in particolare durante un viaggio realizzato in collaborazione con il Centro Aiuti per l’Etiopia.

La mostra rimane aperta nello spazio espositivo Domocentro – in corso Dissegna 6/8 – fino alla fine dell’anno. Prima di giungere a Domodossola, gli scatti di Federico Manoni sono già stati esposti a Villa Giulia a Verbania ad aprile, e durante l’estate nella cantina vinicola Villa Sandi in Veneto.