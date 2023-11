Macugnaga, al via la prevendita degli skipass stagionali e annuali per nuova stagione

Scatta il 20 novembre la prevendita per gli skipass stagionali e annuali per gli impianti del comprensorio sciistico di Macugnaga. Con un unico abbonamento sarà possibile sciare presso gli impianti del Belvedere e del Monte Moro.

La prevendita sarà attiva sino al 4 dicembre 2023. Le tariffe rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione. In prevendita gli skipass stagionali e annuali saranno proposti con tariffa agevolata.

Gli skipass potranno essere acquistati direttamente presso le biglietterie di Macugnaga sabato 25 e domenica 26, sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti tramite bonifico sul conto corrente di Macugnaga Trasporti e servizi scrl e inviando copia della contabile agli uffici della società.

I prezzi, come detto, rimangono invariati rispetto alla precedente stagione: Stagionale Adulto 510€, Stagionale Senior (dai 65 anni) 440€, Stagionale Junior (4-14 anni) 360€. Tariffe agevolate per i residenti in Valle: Adulto 230€ e Junior 100€. Previste altre formule: annuale e piani famiglia. Tutte le info sul sito www.macugnaga-monterosa.it