''Questo progetto della cava potrebbe non andare da nessuna parte''

‘’Crediamo che di questa vicenda, iniziata male, senza mediazione, senza confronto, senza che i diversi interessi (privati e pubblici) venissero con attenzione soppesati e vagliati, accogliendo invece ogni richiesta aziendale, se ne parlerà ancora a lungo. Per ora, al di là delle dichiarazioni mediatiche, la vicenda è a un punto morto in attesa di nuove soluzioni più accettabili. Sarebbe quindi meglio usare il tempo per trovarle e non per parlare un po' a vuoto’’.

Lo scrive Italia Nostra Vco che torna sulla vicenda della cava Lorgino di Crevoladossola, tema che di recente ha visto Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola, sollecitare la minoranza affinché prendesse posizione e poi la stessa opposizione rispondere in merito.

Al di là delle considerazioni fatte da Italia Nostra sul dibattito ‘politico’ , l’associazione ambientalista dice che ‘’questo attivismo mediatico potrebbe celare altro, ossia la fondata preoccupazione che quel progetto, così come inizialmente impostato, non potrà andare da nessuna parte, tant’é che risulta in corso di revisione, almeno parziale. Tant’è che autorevoli soggetti si stanno adoperando, con scarso successo crediamo, di far modificare le norme del Piano Paesaggistico Regionale e proprio in relazione a quello di cui stiamo parlando, sostenendo, diversamente, l'improcedibilità del progetto’’.