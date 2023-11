Il 2mila8volley Domodossola pronto per un nuovo inizio in Serie D

L’attesa è finita: domani, sabato 4 alle ore 21.00 a Cuorgné prenderà finalmente il via il campionato del 2mila8volley Domodossola, quest’anno targata PediaCoop H 24. La squadra domese in questa stagione riparte dalla Serie d, dopo lo sfortunato campionato 22/23 nel quale una serie di infortuni da gennaio in poi avevano fortemente condizionato l’andamento della squadra che non era poi riuscita ad ottenere la salvezza in serie C, la massima serie regionale.

Si riparte quindi dalla D con tantissimo entusiasmo e tante aspettative. La rosa è in parte ringiovanita grazie all’inserimento dei tanti giovani provenienti dal settore giovanile. Interessante infatti il gruppo dei classe 2006 che, oltre all’Under 19, verranno in parte utilizzati anche con la prima squadra. Bene anche il rientro dopo qualche anno di Iaria (classe 2000) e l’arrivo di Denis Akhtiankin (2000), mentre rimarrà invariata l’ossatura della passata stagione con quasi tutti gli atleti protagonisti della storica promozione in Serie C (stagione 21/22) ancora ancora a disposizione di coach De Vito. Sarà infatti ancora quest’ultimo a guidare il team domese, affiancato però quest’anno dal nuovo arrivo da Milano: coach Nardn Luca (ex Power Volley) che si occupa del settore giovanile maschile.

L’obiettivo minimo stagionale sono sicuramente i play-off, ma è difficile capire il livello delle altre squadre, soprattutto con la riforma federale in atto che sta diminuendo il numero delle compagini in Serie C aumentando di conseguenza il livello tecnico del campionato di Serie D.

Come si diceva all’inizio si partirà dalla trasferta di Cuorgné, un campo da sempre ostico visto il valore della società avversaria. In questa prima gara non saranno a disposizione due titolari quali Pennati e Brusa Restelletti, ma in ogni caso non ci dovrebbero essere problemi di formazione considerando che la rosa quest’anno sarà particolarmente lunga.