Da lunedì nuovi orari di uscita per Marconi Galletti Einaudi e Spezia

Lunedì entra in vigore il nuovo orario scolastico per gli studenti dell’istituto Marconi Galletti Einaudi e per i liceali dello Spezia. Per i primi si tratta di un ritorno a prima del Covid, per i secondi il nuovo orario rappresenta una mediazione rispetto alle richieste avanzate da genitori e sindaci.

Una questione che nasce a metà settembre con l’inizio della scuola e la decisione dei due istituti di posticipare alle 14 la fine delle lezioni. “Soluzione impraticabile” è stata subito bollata dalle famiglie degli studenti che risiedono nelle valli dell’Ossola. Da qui una serie di incontri e uno scambio epistolare tra sindaci e scuole con la mediazione del presidente della Provincia del Vco. Anche a seguito di questi tavoli da lunedì gli studenti dell’istituto di via Oliva finiranno le lezioni alle 13.17. E’ previsto un solo rientro pomeridiano per terza, quarta e quinta liceo sportivo; due per il triennio del professionale e tecnico.

Cambio di orari anche in via Spezia. Il Consiglio dei docenti del liceo ha deciso che le lezioni termineranno alle 13.40. E’ previsto un rientro pomeridiano per le classi che per motivi di spazi dovranno svolgere l’ora di educazione fisica al pomeriggio.

Gli studenti che necessitassero di uscite anticipate per raccordarsi agli orari delle corse bus è concessa loro la facoltà di richiedere il permesso al Dirigente scolastico. Per effetto delle nuove variazioni anche il servizio di trasporto scolastico ha modificato i suoi orari.