Volley, Pediacoop H24 Domodossola: un inizio promettente in Serie D

Ottimo inizio per la Pediacoop H24 Domodossola nel primo match del campionato di Serie D. I ragazzi di De Vito infatti sabato scorso 4/11 si sono imposti 1 a 3 (parziali 22-25, 16-25, 25-18, 14-25) a Cuorgné in casa dell’Alto Canavese Volley, in un match che ha visto i domesi sempre in controllo, ad eccezione del terzo parziale nel quale è calata un po’ l’efficienza in attacco.

Assenti due protagonisti come Brusa Restelletti e Pennati, si parte con la diagonale palleggiatore-opposto Boschi e Akhtiankin, schiacciatori De Vito e De Grandis, centrali Riganti e Maiello A., libero Turci M. Dopo una partenza giocata punto su punto, Domo riesce ad ottenere un break di qualche lunghezza che poi porterà fino a fine parziale. Nel secondo set spazio al giovane Putrino (classe 2006 come Maiello A.) come opposto e a Iaria come centrale (al posto dell’infortunato Riganti). La Pediacoop H24 domina il parziale e chiude 25 a 16. Come si diceva prima un piccolo calo nel terzo set permette ai padroni di casa di vincere il parziale e riaprire i giochi. Domodossola però è superiore e nel quarto set torna a premere sull’acceleratore e vince addirittura 25 a 14.

Domo, dopo lo sfortunato campionato 22/23 che ha visto la retrocessione dalla Serie C, riparte in serie D con tante ambizioni e un gruppo ringiovanito e molto interessante. La riforma federale, che vede riduzione del numero di squadre, ha mischiato un po’ le carte in tavola rendendo difficile conoscere a priori il valore delle avversarie. Sicuramente ci saranno compagini più attrezzate che puntano al salto di categorie e altre invece dalla media età molto giovane che puntano invece a fare “esperienza”.

Domenica 12/11 alle ore 18.00 si torna finalmente tra le mura amiche del Palaraccagni a distanza di 7 mesi dall’ultima volta. L’avversario sarà il Volley Novara, forse la squadra più competitiva dell’intero girone che ha l’obiettivo dichiarato di ritornare immediatamente tra le “grandi” del Piemonte dopo la retrocessione avvenuta nella passata stagione (insieme proprio a Domodossola). Si riparte quindi subito con un big match. Un appuntamento per il quale l’appassionato pubblico domese siamo certi risponderà “presente” e non farà mancare il proprio supporto alla squadra di casa.