Laboratori natalizi per i ragazzi dell'oratorio

Sabato 11 novembre il gruppo One to One dell'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola organizza dei laboratori natalizi per creare lavoretti da proporre ai mercatini di Natale domesi.

Ai laboratori, che si terranno dalle 15.00 alle 17.00, sono invitati bambini e ragazzi dalla prima elementare alla prima media. Anche quest'anno, come negli anni passati l’oratorio, infatti, sarà presente ai mercatini di Natale con una propria bancarella per proporre idee regalo per il Natale con lo scopo di raccogliere fondi per le attività dell'oratorio.