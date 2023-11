Alla scoperta della Capitale d'Italia (e no, non è Roma)

Nel corso del suo travagliato percorso verso l'indipendenza, l'Italia ha avuto diverse Capitali, prima di Roma. All'indomani dell'unificazione, nel 1861, in considerazione di quello che era stato il ruolo fondamentale del Regno di Sardegna, nell'ambito di questo processo così delicato e sofferto, l'onore di diventare la sede del Governo della nuova Italia finalmente unita, toccò a Torino, già Capitale proprio del Regno di Sardegna.

Ma la città della Mole, aveva ricoperto un ruolo di prestigio molto prima, quando i Savoia l'avevano scelta come Capitale dell'omonimo ducato, trasformandola e donandole il volto che tutti conosciamo. Torino è una città davvero unica, ricca di storia e di monumenti che testimoniano le vicende che hanno portato all'Italia di oggi, e che meritano di essere conosciuti e ammirati. Per un percorso attraverso la nostra storia recente che, purtroppo, a volte viene poco considerata.

Lungo le strade e le piazze di questa città così affascinante è possibile incontrare edifici barocchi e in stile Liberty, tra fontane, grandi piazze e costruzioni futuristiche, che si armonizzano perfettamente con quelle più antiche, creando qualcosa di davvero unico, che vale la pena di vedere, assolutamente. In virtù della straordinaria presenza di monumenti e vestigia di interesse storico - artistico, non solo all'interno dell'agglomerato urbano l'ideale, per visitare Torino e i suoi dintorni, è spostarsi in macchina. Per chi sceglie di trascorrere una vacanza alla scoperta della città della Mole, infatti, non può assolutamente mancare anche una visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e alla splendida Reggia di Venaria, una residenza talmente imponente e grandiosa da lasciare incantati persino i membri della famiglia imperiale russa.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi e la Reggia di Venaria, tra l'altro, si trovano davvero a pochi chilometri da Torino, e sono facilmente raggiungibili seguendo le numerose indicazioni stradali presenti in città.

Organizzando il viaggio in questo modo, partire alla scoperta di quella che fu la Capitale d'Italia sarà un'esperienza davvero diversa, rilassante e sicuramente da ricordare. Provare per credere.