Druogno, due appuntamenti a misura di bambino

Una caccia al tesoro e un laboratorio creativo. A Druogno in arrivo due appuntamenti a misura di bambino con l'Ufficio Turistico del paese. Il primo evento è in programma sabato 11 novembre: alla 14.30, con ritrovo in piazza della Chiesa, andrà in scena una divertente caccia al tesoro di San Martino, seguita da una merenda per tutti i partecipanti.

Giovedì 16 novembre, sempre alle 14.30, è invece in programma un laboratorio creativo con merenda – adatto a tutti i bimbi – dal titolo “Evviva l'autunno”. Per info, costi e iscrizioni: 340.8682308 (anche WhatsApp).