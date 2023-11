Festa di Santa Cecilia a Bannio

Domenica 12 novembre, il premiato corpo musicale di Bannio si prepara a celebrare la festa della patrona, Santa Cecilia, con una giornata ricca di eventi e festeggiamenti. Un'occasione speciale per unire la musica, la religione e la convivialità nella comunità di Bannio. La giornata inizierà alle 10 con il ritrovo in sede, situata in via Negri Parnisetti, dove i membri del corpo musicale si prepareranno per la festa. Alle 10.30 è prevista la sfilata, che sarà seguita dalla partecipazione alla messa e da una processione dedicata alla patrona Santa Cecilia.

Alle 13 il pranzo conviviale al ristorante "Mondo d'Oro" di Ceppo. Per prenotazioni, è possibile contattare i numeri 347 0628235 o 370 3376154.