Telelavoro: siglato accordo con la Svizzera per la regolamentazione

Oggi, venerdì 10 novembre, il nostro ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato con la consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter la dichiarazione di intenti volta a regolamentare la questione del telelavoro dei lavoratori frontalieri - dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza -.

In base alla dichiarazione di intenti sottoscritta, dal 1° gennaio 2024 tutti i lavoratori frontalieri, ai sensi dell’Accordo sui frontalieri firmato nel dicembre 2020, avranno la possibilità di svolgere la loro attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio, fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Ciò non avrà ripercussioni né sullo stato legittimato a imporre l’attività di lavoro dipendente, né sullo status di lavoratore frontaliere - prosegue Panza -. È stata inoltre decisa un’estensione della soluzione transitoria convenuta da entrambe le parti il 20 aprile 2023, un accordo favorevole per i lavoratori oltre confine, a dimostrazione che c’è e rimane immutata la volontà della Lega di difendere i sacrosanti diritti dei nostri lavoratori frontalieri - conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza.