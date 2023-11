Promozione, Omegna e Juventus Domo da applausi

Umori molto diversi per le rappresentanti del Verbano Cusio Ossola nel campionato di Promozione, dopo la decima giornata di campionato: Omegna e Juve Domo sorridono, mentre le due bavenesi escono con le ossa rotte dalle sfide contro le leader del girone.

Il Baveno prosegue il suo momento no perdendo nettamente al “Galli” la sfida di alta quota con il Trino. I vercellesi sono in grande ripresa e si impongono nettamente con il risultato di 3-0, in una partita che li ha visti sempre in controllo del gioco e del risultato. Per mister Sottini l’auspicio è recuperare presto tutti gli assenti, per non perdere ulteriore terreno rispetto alla vetta.

Feriolo che cede altrettanto nettamente sul campo della capolista Briga, nonostante fosse riuscito per primo ad andare in vantaggio, grazie al goldi Ceruttiin apertura. I novaresi non si scompongono, trovano il pareggio al quarto d’ora con Beltrami e hanno la fortuna di andare al riposo avanti di una rete, grazie allo sfortunato autogol di Macchione. Secondo tempo che si apre come si era chiuso il primo, con il Briga che va subito sul 3-1 con Cataldo, al termine di un’azione insistita. Il Feriolo non c’è più, e al decimo minuto Asole mette il punto esclamativo sul meritato successo azzurro.

Torna alla vittoria l’Omegna, in una partita molto combattuta contro il Valduggia. I vercellesi arrivano al “Liberazione” con intenti bellicosi e al 36° si portano sul doppio vantaggio con Sardo e Antonioli. I rossoneri hanno il merito di non scomporsi nel momento più duro, e raggiungono il pareggio prima del termine del primo tempo, sfruttando la verve realizzativa di Tinaglia e Marra. Nella ripresa i cusiani sono molto più convinti e vogliono la vittoria, che arriva al quarto d’ora grazie al sigillo decisivo di Pontiroli. L'allenartore Adolfo Fusè è molto soddisfatto: “I ragazzi sono stati davvero molto bravi, soprattutto dal punto di vista mentale. Venivamo da una partita persa immeritatamente con il Trino e trovarci sotto di due reti dopo mezzora è stata molto dura, ma la reazione che abbiamo avuto è stata da grande squadra. Poi una volta andati in vantaggio abbiamo rischiato poco o nulla, e amministrato molto bene il risultato”.

Non siete partiti con i favori del pronostico, ma siete in zona playoff vicini a squadre partite con più ambizioni:

“Il campionato è molto equilibrato, noi ci stiamo comportando bene nonostante non disponiamo di una rosa lunghissima e abbiamo avuto diversi infortuni. Diciamo che da questo punto di vista vorrei un po’ di fortuna in più, anche ieri ho dovuto sostituire il centrale difensivo per infortunio e il neo entrato dopo pochi minuti ha subito anche lui un calcio in faccia… E stiamo parlando di due ragazzi molto giovani”.

Domenica sfida al Ce.Ver.Sa.Ma.: ....

“Sì loro sono una squadra ostica, hanno avuto risultati altalenanti ma non è facile affrontarli, soprattutto in casa loro. Speriamo di proseguire il nostro buon momento”.

Fa festa anche la Juve Domo, che dopo tre pareggi torna al successo a spese dell’Arona, una delle compagini più in forma del momento. Vittoria meritata per gli uomini di Nino, che dispongono di un Fabio Cabrini a tratti incontenibile. Eppure il fortino aronese aveva retto fin quasi alla fine del primo tempo, ma la zuccata di capitan Soncin al 40° non lascia scampo a Tornatora, e proprio Cabrini allo scadere del tempo raddoppia. Partita che sembra in ghiaccio ma gli ospiti dopo dieci minuti nella ripresa la riaprono con il gol di Rognone. Per il resto della gara i granata ossolani non corrono grandi rischi, a parte un brivido finale per una punizione insidiosa disinnescata da Bleve nel recupero. Essere raggiunti nel recupero per la terza volta in quattro partite sarebbe stato davvero troppo per la formazione domese… In classifica Feriolo sempre invischiato nella zona calda, in penultima posizione, mentre le altre tre del Vco sono appaiate al quinto posto, a soli 5 punti dal Briga capolista.

I risultati: Briga - Feriolo 4 - 1 Cameri - Casale 0 - 2 Chiavazzese - Fulgor Ronco Valdengo 2 - 0 Città Di Baveno - Trino 0 - 3 Dufour Varallo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 3 Momo - Valdilana Biogliese 2 - 3 Omegna - Valduggia 3 - 2 Juventus Domo - Arona 2 - 1

Classifica: Briga 22 - Trino 20 - Casale 19 - Arona 18 -Baveno, Omegna, Juve Domo 17 - Fulgor Ronco Valdengo 15 -Ce.ver.sa.ma. Biella 14 - Chiavazzese 13 - Valduggia 11 -Dufour Varallo,Valdilana Biogliese10 -Cameri, Feriolo 7 - Momo 6