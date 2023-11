Lo chef Giorgio Bartolucci ospite delle Nitto Atp Finals

Lo chef stellato Giorgio Bartolucci di Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola parteciperà a “Degustando”, una delle serate di Lavazza Event in corso durante le Nitto Atp Finals, il torneo professionistico di tennis più importante dell’anno dopo le quattro prove del Grande Slam che accoglie i più famosi campioni di tennis del mondo nella scenografica location della Nuvola Lavazza a Torino.

Mercoledì 15 novembre, è il turno di “Degustando”, un format che coinvolge dieci chef – tra cui molti stellati Michelin – che per una sera si ritrovano a cucinare live e a servire al pubblico i loro piatti. L’evento è un vero e proprio itinerario del gusto, che si svolge tra piatti degli chef, eccellenze gastronomiche di produttori del territorio, grandi vini e cocktail. Bartolucci, in rappresentanza delle eccellenze dell’Ossola, porterà il Risotto Z, con zucca, zola e zenzero, a celebrare il territorio e la stagionalità dei prodotti.

Dal 12 al 18 novembre, “La Centrale” della Nuvola Lavazza ospita un palinsesto di eventi organizzato da To Be in occasione delle Nitto Atp Finals. Tra degustazioni, cene e spettacoli, il pubblico potrà assistere ai match interagendo con produttori enogastronomici, bartender e grandi chef. “La Centrale” della Nuvola Lavazza è lo spazio eventi della Nuvola Lavazza (Headquarters del Gruppo) ed ex centrale elettrica che l’architetto Cino Zucchi ha recuperato e valorizzato, trasformandola in un grande ambiente flessibile in grado di accogliere fino a 1.000 persone per eventi e attività culturali, musicali e artistiche.