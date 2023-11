Con Antonio Longo Dorni il format degli eventi dedicati a famiglie e bambini

All'inizio fu la Grotta di Babbo Natale a Ornavasso, un format che ebbe un successo incredibile sin dalla sua prima edizione ormai quasi quindici anni fa. Poi, da un paio di anni, il Natale di Stresa, con la Città del Natale e le attività di gioco e spettacolo. Ma non è finita qui, perché nel calendario degli eventi dell'organizzazione della "Grotta di Babbo Natale" ci sono anche "La Regina dei Ghiacci" a Macugnaga e, novità di quest'anno, il tram storico di Natale a Milano in collaborazione con il negozio Fao Schwarz.

Antonio Longo Dorni, comunicatore, ex sindaco di Ornavasso ed ex presidente del Distretto Turistico dei Laghi, è l'anima e la mente pensante di questa macchina organizzatrice di eventi dedicati alle famiglie che raggiungono, ogni anno, migliaia e migliaia di visitatori, offrendo occasioni di qualità per far trascorrere insieme il tempo genitori e figli. Natale è il periodo in cui si concentra il maggior numero di eventi, che però sono calendarizzati anche nella bella stagione, nella provincia del Vco ma anche al di fuori.

Tutto è iniziato occupandosi della comunicazione della prima edizione della “Grotta di Babbo Natale" nell'antica cava di Ornavasso. “È stata - spiega - la naturale evoluzione di un evento che nel corso degli anni si è consolidato sempre di più, dimostrando che esisteva lo spazio per organizzare eventi rivolti alle famiglie. Eventi però di qualità, che valorizzassero luoghi autentici e che offrissero occasioni di intrattenimento per i più piccoli, ma con un occhio di riguardo per i genitori". Sì, perché in ogni evento firmato "Grotta di Babbo Natale" i genitori non sono considerati meri accompagnatori, ma anche per loro sono previste esperienze o piccole attenzioni.

La "Grotta di Babbo Natale", giunta oggi alla sua quattordicesima edizione, ha di fatto reso famosa Ornavasso in tutta Italia. Un percorso all'interno dell'antica cava del marmo rosa della città, che fu riaperta al pubblico pochi anni prima della prima edizione della manifestazione, per incontrare Babbo Natale, e tanti eventi collaterali in paese tra spettacoli, animazioni, enogastronomia e sociale. "Sin dall'inizio abbiamo voluto strutturare i nostri eventi con proposte innovative e che fossero legate allo spirito dei luoghi - precisa Longo Dorni - e così continuiamo a lavorare".

Ne è un esempio anche "La Regina dei Ghiacci", l'evento che si svolgerà a Macugnaga in occasione dei mercatini di Natale del 2 e 3 dicembre. Qui, le famiglie potranno salire all'Alpe Bill, dove avverrà l'incontro con la Regina dei Ghiacci e gli altri personaggi di “Frozen”, e poi visitare la miniera e la casa museo walser. Occasioni, insomma, per divertirsi ma anche e soprattutto per scoprire i luoghi e la loro cultura.

La "Grotta di Babbo Natale" aprirà anche quest'anno a Ornavasso, e sarà principalmente una gita in natura. Sarà un'esperienza immersiva attraverso il sentiero nel bosco dei Twergi, fino alla grotta sotterranea - una vera cava sotterranea - dove i bambini e i loro genitori potranno incontrare Babbo Natale. Le date in cui sarà possibile visitarla sono il 25-26 novembre 2023 e il 2-3-8-9-10-16-17-23 e 26 dicembre 2023.

Dal 2021 Stresa è la Città del Natale, dove vengono invece organizzate le attività di gioco e spettacolo, con aree al coperto e riscaldate. L'incontro con Babbo Natale avviene presso il Ninfeo dei Continenti, a 10 minuti dal Palazzo dei Giochi. Al Ninfeo dei Continenti si svolge anche lo show di Natale e le vie del centro saranno addobbate e animate a tema natalizio, grazie all'organizzazione dei commercianti e dalla città di Stresa, e ci sarà anche il Luna Park di Natale.

L'anteprima è il programma il 18 e 19 novembre, al Palazzo dei Giochi con, tra l'altro, le cento postazioni con i giochi in legno di abilità e fortuna per tutti e, direttamente dalla Lapponia, la bevanda originale di Babbo Natale, il Glögi, analcolico a base di ribes e frutti nordici, introvabile in Italia e importato direttamente dalla Lapponia.

"Lo standard di tutti gli eventi è elevato - precisa Longo Dorni - ci rivolgiamo a veri professionisti del settore, attori e animatori di alto livello, perché i nostri spettacoli e le nostre animazioni devono essere professionali e incantare il pubblico con la loro magia, ma ci avvaliamo anche della collaborazione di tanti studenti universitari che ci supportano con il loro entusiasmo".

Da soli gli eventi natalizi della "Grotta di Babbo Natale" muovono numeri impressionanti di turisti, provenienti da tutto il nord e centro Italia e soprattutto in un periodo considerato di bassissima stagione per la zona del lago. E di conseguenza rappresentano una buona opportunità per le strutture ricettive e quelle del settore ristorazione: "Le strutture ricettive più grandi sono comunque chiuse in inverno e a volte le richieste di soggiorno del turista non possono essere completamente soddisfatte - spiega Antonio Longo Dorni - ma in questo ci vengono in aiuto gli alberghi più piccoli e le altre strutture a conduzione famigliare, che non hanno difficoltà ad aprire nei momenti di maggiore richiesta". Anche bar e ristoranti della zona indubbiamente ne beneficiano, e l'indotto è dunque notevole per il territorio.

L'unica nota stonata è la difficoltà a reperire il personale di supporto: "Così come accade per ristoranti e bar, anche noi facciamo fatica a trovare collaboratori che abbiamo voglia di lavorare nei week end o nei giorni di festa, o con contratti discontinui" dice infatti Longo Dorni.

Protagonista degli eventi, dunque, il territorio del lago Maggiore e dalla Val d'Ossola, ma non solo: quest'anno il Natale firmato "Grotta di Babbo Natale" sarà anche a Milano con il tram storico di Natale in programma il 30 novembre e il 5-6-12-13 dicembre 2023, con ritrovo presso il negozio Fao Schwarz di Milano. Nel negozio di giocattoli più famoso del mondo i bambini e le loro famiglie saranno accolti dai Toy Soldiers che consegneranno un simpatico omaggio e saranno poi accompagnati alla partenza del tram storica per un viaggio da favola nella magia del Natale.

Con l'esperienza maturata anche in questi anni di lavoro sul campo, Longo Dorni ha visto anche il cambiamento nel mondo del turismo tra laghi e monti: "Vedo un turismo più responsabile - dice - dove le persone cercano esperienze. Un turismo più maturo, non di massa, che cerca luoghi che assecondino le passioni. Anche in montagna i numeri non saranno mai grandi, ma vince la sostenibilità delle esperienze".