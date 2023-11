Affido e adozione, un incontro formativo a cura del Ciss

Giovedì 23 novembre, dalle ore 20.30, l’equipe Affidi del Ciss Ossola propone un incontro dal titolo “L’affido familiare…legami per crescere. L’incontro formativo ha come scopo principale quello di offrire a tutti i partecipanti uno spazio in cui avvicinarsi alla tematica, molto delicata, dell’affidamento familiare, ma anche di trovare risposte a eventuali dubbi o interrogativi e ascoltare i racconti di altre esperienze.

L’evento, che si tiene presso la sede del Ciss a Domodossola (entrata via I Maggio), è condotto dal dottor Marco Chistolini, psicologo, psicoterapeuta e formatore esperto in tematiche di affido e adozione. L’ingresso è libero, ed è gradita l’iscrizione al numero 0324 52598 int.3 o alla mail equipeaffidi@ciss-ossola.it.