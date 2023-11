Fotografia e animali, la mostra di Radames Bionda

"Animali in Libertà" è il titolo della serata che Radames Bionda terrà alle 21 di venerdì 17 novembre, nella sede della Cinefoto in via Paolo Silva 24. Bionda, autore che da molti anni dedica il suo impegno all'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, condividerà la sua passione e conoscenza degli animali selvatici attraverso un viaggio fotografico straordinario. Durante l'evento, Bionda presenterà una ricca carrellata di immagini che ritraggono animali in totale libertà, catturate durante i suoi viaggi in terre remote e suggestive come l'Alaska e la Scandinavia, ma anche in luoghi più vicini come Spagna e Caucaso.

Le fotografie offriranno uno sguardo privilegiato sulla bellezza e la varietà della fauna selvatica in diversi angoli del mondo. L'autore, appassionato naturalista, ha approfondito la sua conoscenza degli animali attraverso studi approfonditi e corsi specifici, il che rende la sua presentazione non solo uno spettacolo visivo, ma anche un'opportunità per imparare e apprezzare la ricchezza della vita selvatica.