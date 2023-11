"Nati per leggere", tanti eventi per i più piccoli alla biblioteca Contini

Anche quest’anno a cavallo del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, torna la settimana nazionale di “Nati per leggere”.

Anche alla biblioteca “Gianfranco Contini” di Domodossola sono tante le iniziative che si stanno organizzando per celebrare al meglio la ricorrenza. Si inizia sabato 18 novembre, alle 10.30, con “Il gioco di leggere: letture ed esplorazioni di libri” con Sara Caprera, per bimbi da 0 a 24 mesi. Sarà un’occasione per bambini e genitori di tuffarsi nella magia delle storie e nutrire la propria fantasia di suggestioni, sfumature e colori.

Venerdì 24 novembre, invece, è il turno de “La notte dei pupazzi”: alle 17.00 i bambini potranno portare in biblioteca il loro pupazzo preferito, per fargli trascorrere una notte magica tra i libri e le storie. Il sabato mattina, poi, passeranno a riprenderlo: lo troveranno ad aspettarli con una bella sorpresa. L’età consigliata per questa iniziativa è dai 3 ai 6 anni.

Infine, sabato 25 novembre alle 10.30 è in programma il laboratorio “Carta, forbici e fantasia”, con Donatella Mora, per bimbi da 0 a 24 mesi. Si partirà da un foglio di carta, scoprendo come, con la fantasia, anche un oggetto così semplice può trasformarsi in uno strumento per giocare e per raccontare storie. Il laboratorio darà ai genitori l’opportunità di sperimentare l’importanza della creatività per coltivare i talenti e le risorse dei loro bambini anche dalla più tenera età.

Per informazioni e prenotazioni su tutte le iniziative è possibile contattare direttamente la biblioteca Contini al numero 0324 242232, oppure via mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.