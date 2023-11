Il Baveno torna a vincere. Bel successo per la Cannobiese

Vittoria salutare per il Baveno e un buon punto per la Juventus Domo. La giornata di Promozione vede i ragazzi di Sottini ritornare al successo espugnando il terreno del Valduggia per 2 a 1. Mentre la Juventus Domo conquista un buon punto in quel di Casale (1-1).

Male l’Omegna che capitola (4-0) a Biella in casa Ceversama . Perde in casa il Feriolo che soccombe alla Dufour Varallo (1-2).

In Prima la capolista Ornavassese prende in punto in casa del Bagnella (1-1) mentre ne approfitta la Union Novara che passa (3-0) a Crodo. Brutto scivolone del Villa che al Curotti cede al Sizzano (1-2) e giornata ancora nera per il Vogogna sconfitto dall’Agrano (2-0). Finisce in partià tra Gravellona e Varzese (1-1) mentre la Cannobiese detta legge sul Trecate (3-1). Prezioso il successo del Piedimulera contro il Carpignano (3-2).