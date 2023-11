Con l'associazione Terra Donna un incontro per riconoscere i segnali d'allarme delle relazioni malate

"L'amore è gioia": lo ribadisce l'Associazione Terra Donna che si occupa di supportare le donne vittima di violenza, che ancor prima del tragico femminicidio della giovane studentessa Giulia, aveva programmato per questa settimana numerosi eventi in occasione del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Proprio venerdì 24 novembre alle 17.15 è in programma un incontro con la dott.ssa Pilar Maria Dolores Castiglia, avvocato del Foro di Catania e attivista contro gli abusi sulle donne. Psicologa comportamentale e fondatrice del Centro Antiviolenza Calypso di Biancavilla, autrice del libro "Amore è gioia. Storie di donne maltrattate", la dottoressa aiuterà a comprendere quali sono i segnali di allarme delle relazioni malate e pericolose e come evitarle.

Sarà inoltre presente il servizio "Giù le mani" della coop La Bitta con il suo staff a completare il quadro dei servizi locali a supporto delle donne vittime di violenza perché uscirne si può. L'evento è ad ingresso gratuito in collaborazione con "Alternativa a " e Cooperatia La Bitta.

Martedì 21, invece, sempre presso Casa don Gianni, sarà proiettato il film "Offside" del 2006 che affronta il tema della marginalità della donna. Seguirà l'intervento della psicologa e istruttrice di Krav Maga Tania Micaela Cordone.

Sabato 25 novembre infine, al Carrefour di Domodossola, l'associazione Terra Donna sarà presente per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, e distribuirà mini-panchina rossa e segnalibro, nonché il calendario 2024 anche per raccogliere fondi da utilizzare per aiutare le donne in difficoltà. Alle ore 16 si svolgerà la performance “Sguardi di donna...” attraverso lo sguardo di Monica Rosiello.