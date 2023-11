Tris di vittorie: Pediacoop H24 Domo si impone ad Aosta e rimane in testa alla classifica

Vittoria importante su un campo difficile quella arrivata sabato sera ad Aosta. I ragazzi della Pediacoop H24 Domo hanno infatti battuto i valligiani per 1 a 3 (parziali 18-25, 28-26, 17-25, 19-25) ottenendo la terza vittoria in tre gare e mantenendosi a punteggio pieno in testa alla classifica.

Nonostante tra le fila del Domo mancassero diversi atleti (Putrino, Akhiankin, Riganti, Turci D.) il divario tecnico tra le due squadre rimaneva sicuramente a favore dei domesi. Tuttavia per vincere questi match senza rischiare di complicarsi la vita più del dovuto non bisogna mai abbassare l’attenzione e bisogna invece mantenere alto il livello del gioco, cosa per nulla scontata dopo una trasferta di quasi tre ore.

Domodossola però è riuscita in questo compito e, tranne un breve passaggio a vuoto nel terzo set, ha mantenuto il controllo negli altri. Nel primo parziale in realtà i padroni di casa passano immediatamente a condurre e Domo è costretto ad inseguire. A metà set un ottimo turno al servizio di un rientrante Brusa Restelletti ribalta la situazione (grazie ad un break di 10 punti) e Pediacoop H24 chiude 18 a 25. Nel secondo set aumentano gli errori in casa Domodossola mentre Aosta gioca bene in difesa e a muro. Si arriva così a giocarsi il set ai vantaggi, con Aosta che mette l’ultimo zampino chiudendo 28 a 26.

Fortunatamente Domo non si scompone e con tranquillità torna a macinare gioco e punti controllando i due set successivi e aggiudicandosi la vittoria e l’intera posta in palio.

Grazie alla vittoria del Volley Novara (battuto dai domesi domenica scorsa) su Lasaliano, a punteggio pieno rimangono solamente Domodossola e San Rocco Novara. Proprio queste due squadre si sfideranno domenica 26/11 a Domodossola al Palaraccagni alle 18.00 per un match che si preannuncia già come d’alta classifica.