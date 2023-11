''Rischiamo di perdere i 12 milioni delle aree interne''

‘’Rischiamo di perdere i soldi delle Aree Interne. Un pacchetto da 12.027.500 euro’’.

Lo sostiene Mauro Ferrari, capogruppo della minoranza a Villadossola. In una conferenza stampa Ferrari, a nome del gruppo Uniti per Villa, a riportato l’attenzione sul problema Aree Interne che rischia di sfumare ‘’se non verranno rispettati i tempi di presentazione dei progetti’’.

Il programma Aree interne è in capo all’Unione Montana Valle Ossola, presieduta dal sindaco di Villadossola, Bruno Toscani.

‘’Nulla si sa in riferimento al crono programma che si prevede attivate per la realizzazione dei progetti - dice – né quali difficoltà si stanno interponendo per la realizzazione dei medesimi. Ma la preoccupazione maggiore si riferisce al rischio concreto che il finanziamento debba essere in parte o tutto restituito. E con i tempi che corrono perdere oltre 12 milioni di euro sarebbe una vera vergogna’’.

Ferrari fa notare che il solo progetto attuato – quindi i soli soldi spesi - riguarda quello da 250 mila euro per la ‘’formazione per gli amministratori . Vi hanno partecipato 5 persone esterne però, nessun amministratore’’.

Gli altri progetti dunque sono ‘sospesi’, anche perché effettivamente notizie sul percorso avviato non ce ne sono.

Ferrari ha elencato gli interventi previsti che toccano Villadossola, la Valle Antrona, l’Anzasca ma anche temi medici. Si tratta di: telemedicina (300 mila euro); infermieri di comunità (278 mila); rete territoriale Rsa (270 mila), servizi territoriali di medicina generale in Anzasca; scuola aperta in Valle Antrona (340 mila) e scuola aperta in Valle Anzasca ( 650 mila); scuola aperta nel territorio dell’Unione (850 mila); montagna in formazione (400 mila); mobilità e trasporti per le valli (593 mila); pulmino di fruizione (110 mila); centrale idroelettrica sul rio Tambac a Macugnaga (1 milione 400 mila); centrali di cogenerazione a cippato (1 milione 600 mila); strategie sviluppo locale-rurale (2 milioni 250 mila); valorizzaione Terme di vanzone (100 mila); museo digitale dell’Ossola (687.500); bulloneria Marino Vogogna (1 milione 250 mila); assistenza tecnica (187 mila).

Il territorio di Villadossola e Antrona, ricorda Ferrari, sarebbe interessato da interventi sulla Rsa di Montescheno (270 mila); sulla Materna di Montescheno (340 mila); scuola media Villadossola (850 mila); centraline di cogenerazione a cippato (1.600.000); strategia di sviluppo locale-rurale (2 milioni e mezzo); Museo digitale (687.500).