Ferroni sull'incidente ferroviario: "Preoccupati per quanto accaduto"

La sconvolgente notizia del treno che ha attraversato tutto il comune di Crevoladossola senza conducente ci ha lasciati esterrefatti e preoccupati.

Come amministrazione comunale abbiamo da tempo richiesto maggior attenzione ai problemi che la convivenza con la linea comporta ai residenti di Preglia Caddo e Oltrebogna, oltre ovviamente ai quartieri nord di Domodossola.

E' noto che la linea del Sempione ha avuto in questi ultimi anni un incremento esponenziale del numero di treni merci con un conseguente aumento della rumorosità e dei disagi per i cittadini, ora il presente fatto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, obbliga tutte le istituzioni e gli enti ad una profonda riflessione sul tema della sicurezza della linea e sul suo impatto sul territorio.

Aspettiamo di conoscere dalle autorità i risultati delle verifiche in corso e auspichiamo a breve interventi atti a garantire l'incolumità e la tranquillità dei residenti.





Giorgio Ferroni

Sindaco Di Crevoladossola