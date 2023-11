Treno senza freni, tragedia evitata sulla linea del Sempione

Una strage evitata. Quanto successo questa mattina sulla linea del Sempione non ha avuto conseguenze per fortuna. Nonostante il treno hupack, senza macchinista e senza freni e in discesa da Preglia, abbia percorso diversi chilometri per fermarsi poi allo scalo di Domo 2, dove era stato incanalato e dove non ha causato danni.

Il convoglio, con locomotore svizzero di Sbb Cargo, era partito da Briga per raggiungere Domo 2.

Il macchinista, un ossolano, si sarebbe accorto che i freni non funzionavano dopo la stazione Varzo. Dopo aver avvisato di quanto accadeva l’uomo si è lanciato dal locomotore all’altezza di Preglia, mentre il treno, senza conducente, proseguiva la sua corsa in discesa verso lo scalo di Domo 1 (sarebbe transitato in stazione a circa 100 chilometri orari) e poi verso Domo 2.

La linea intanto era stata messa in sicurezza e solo la ridotta lunghezza del treno ha evitato il peggio. Un treno più lungo - a volte si contano anche 38 vagoni - sarebbe potuto deragliare tra i rioni di Caddo e Oltre Bogna, aree intensamente abitate, o nel tratto dalla stazione domese allo scalo.

Erano le 6,45 quando è successo, e questo avrebbe potuto anche causare gravi problemi in caso di incrocio con i treni dei frontalieri che vanno verso la Svizzera.

‘’Solo miracolo ha evitato il peggio’’ dice Domenico Mallone, da oltre 20-25 in lotta per la sicurezza della linea. Col Comitato sorto anni fa Mallone ed altri ossolani hanno più volte chiesto garanzie per la linea, soprattutto per l’inquinamento acustico causato dall’incremento del traffico merci. Chiedendo pannelli fonoassorbenti mai posati. Ma anche chiedendo sicurezza visto che la linea ha visto crescere a dismisura i treni in transito. ‘’ E se fosse successo nella galleria del Sempione o nell’elicoidale o in quella di San Giovanni?’’ chiede Mallone. Che è critico con i politici che non si sono mai interessati seriamente della linea del Sempione. ‘’Di cosa hanno parlato di recente e Genova i nostri politici? Certo non della sicurezza nonostante che questa linea sia stata costruita all’inizio del Novecento e oggi sopporta un passaggio di treni elevato’’ afferma.

Le indagini sono affidate alla Polfer di Domodossola, che in questa fase mantiene un certo riserbo sull’accaduto. ‘’Per fortuna ci sono state diverse circostanze fortuite sulla linea che hanno evitato una disgrazia. E’ andata bene anche perché era composto da pochi vagoni’’ dicono alla Polfer che sta anche verificando se i freni fossero già in condizione di non funzionare alla stazione svizera di Briga, da dove il convoglio è partito.

Il macchinista, ricorso alle cure in ospedale, avrebbe riportato un paio di fratture agli arti.