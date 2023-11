La Polizia Ferroviaria domese indaga sul treno senza freni e conducente

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente di questa mattina ad un treno merci. Se solo uno degli scambi lo avesse fatto deragliare o se non avesse funzionato il sistema di scambi il convoglio sarebbe potuto piombare in stazione a Domo o scontrarsi con altri treni con drammatiche conseguenze.

Il macchinista si è accorto prima di arrivare alla stazione di Crevoladossola che l'impianto frenante non funzionava, quindi ha deciso di lanciarsi dal locomotore attivando anche l'allarme. Fortunatamente il treno ha proseguito la sua corsa e, grazie a due scambi a Domo 1 e a Domo 2, è stato indirizzato su un binario morto dello scalo merci di Beura. Qui ha rallenato la sua corsa fermandosi, senza andare a sbattere.

Sull'accaduto indaga la Polizia Ferroviaria domese che, anche grazie ai dati del tachigrafo, cercherà di risalire al problema.