"Pensando al Natale": i bambini di Druogno si preparano ad addobbare l'albero

A Druogno un appuntamento natalizio in attesa dell'allestimento dell'albero di Natale. Giovedì 23 novembre alle 14.30, in piazza della Chiesa, si terrà un divertente pomeriggio aperto a tutti i bambini dal titolo “Pensando al Natale - Prepariamo gli addobbi per l'albero di Natale in Piazza”.

Scopo del laboratorio sarà creare con le proprie mani gli ornamenti per l'albero di Natale che verrà allestito nella piazza del paese. Al termine dell'evento è in programma una golosa merenda per tutti i partecipanti.