Violenza sulle donne: attivo il numero 3356978767 del progetto "Giù le mani" per chiedere aiuto

Diffondere la cultura del rispetto, educare alle relazioni sane, far emergere la violenza. Anche in Ossola sono molte le realtà, coordinate dal Centro antiviolenza del Vco, che si occupano di iniziative per contrastare la violenza, in particolar modo sulle donne, fornire assistenza, ascolto e sostegno non solo psicologico, aiutare chi è in difficoltà.

La cooperativa La Bitta è una di queste: attraverso il progetto "Giù le mani", infatti, fornisce sostegno psicologico alle donne vittime di violenza e gestisce un numero di telefono di reperibilità a disposizione di tutte le donne (335 697 87 67), per prima assistenza, ascolto e orientamento.

"La Cooperativa mette a disposizione il numero 335 697 87 67, con reperibilità h24, per consentire un'assistenza immediata alle donne che ne abbiano bisogno, in qualsiasi momento della giornata. Al numero risponde un'educatrice e psicologa formata, in grado di ascoltare la donna e il suo disagio per poi fornire un primo orientamento verso un percorso successivo che può psicologico, legale o educativo o verso altri servizi, come ad esempio Servizi Sociali, Asl, forze dell'ordine - spiega Simonetta Valterio, referente del servizio Giù le mani - Il numero riceve anche le chiamate di altri operatori di servizi preposti al contrasto della violenza di genere, ad esempio le Forze dell'ordine, quando devono segnalare situazioni di donne da prendere in carico. È quindi un utile riferimento anche per fare rete con altri servizi. Il numero è collegato al numero telefonico nazionale 1522".

Da settembre 2022 a ottobre 2023 i contatti telefonici al numero di emergenza sono stati tredici, per la quasi totalità provenienti direttamente dalle donne. Le persone prese in carico dal servizio sono state, nel periodo tra agosto 2022 e settembre 2023, dodici. Di queste nove quelle che hanno seguito con continuità il percorso di supporto e aiuto.