Aperte le prenotazioni per il panettone solidale della Croce Rossa

Anche quest'anno la Croce Rossa Italiana propone il panettone solidale: si tratta ormai di una tradizione, un dolce momento atteso da tutti coloro che amano questa istituzione. Il comitato di Domodossola della Cri ha già aperto le prenotazioni per il panettone, che si possono effettuare telefonando al numero 0324/242614.

Sarà possibile acquistare il panettone anche in occasione dei mercatini di Natale di Domodossola. Il comitato locale della Croce Rossa ha anche organizzato un aperitivo solidale: "Si svolgerà il 6 dicembre all'hotel Corona - spiega la presidente Giulia Margaroli - e sarà l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale e brindare, sostenendo al tempo stesso le attività della Croce Rossa". Anche in questo caso è possibile prenotare la propria partecipazione - i posti sono limitati - telefonando agli uffici della Croce Rossa.