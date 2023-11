Casa di riposo, bocciato il progetto della cooperativa di Pinerolo

‘’La proposta di project financing relativa alla riqualificazione e gestione in concessione della Residenza integrata socio sanitaria del Comune di Premosello-Chiovenda presentata dall’operatore economico “Cooperativa Sociale Quadrifoglio Onlus” non rispondente al pubblico interesse e pertanto non accoglibile’’. Lo scrive la giunta Fovanna che così boccia la proposta avanzata da una cooperativa dopo che il Comune di Premosello Chiovenda aveva ufficializzato l’intenzione di esternalizzare i servizi attraverso la la riqualificazione e la gestione della Residenza socio sanitaria del Comune di Premosello-Chiovenda. Il no alla proposta “Cooperativa Sociale Quadrifoglio, che ha sede a Pinerolo, è il frutto dell’analisi fatta sul progetto da parte del gruppo di lavoro formato per la valutazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria di proposta