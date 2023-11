Macugnaga, pianta cade e abbatte palo della linea elettrica

Poco prima dell'alba i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti a Macugnaga per una pianta caduta sulla sede stradale a causa del forte vento.

La pianta, di oltre trenta metri, precipitando al suolo ha investito un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Non si sono registrati danni a persone e non si registrano blackout.

La strada della valle al chilometro 28 è rimasta interrotta per circa un'ora mentre la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Macugnaga provvedeva al taglio ed alla rimozione dell'albero ed alla successiva messa in sicurezza della linea elettrica.